Двух человек накрыло лавиной на Камчатке

Два человека попали под лавину в субботу, 21 марта, на юго-западе Камчатки. Как сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС, инцидент произошел в районе 111-го км трассы Петропавловск-Камчатский — село Усть-Большерецк, потерпевшие катались там на сноубайках.

Спасатели уже прибыли на место происшествия, в поисках пропавших им помогают волонтеры. При этом, по данным РЕН ТВ, сноубайкеры погибли.

В управлении МЧС напомнили, что в настоящее время на юг Камчатки оказывает влияние охотоморский циклон. В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также в Елизовском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского районов наблюдается сильный мокрый снег, метель. Ветер порывами достигает 25–30 м/с. В связи с этим там призвали жителей и гостей региона не приближаться к горным склонам в ближайшие дни.

В начале марта три туриста из Италии погибли в результате схода лавины в Местийском муниципалитете Грузии. Всего под снегом оказались шесть человек, двое не пострадали, еще один был госпитализирован с множественными переломами, пишет «Газета.ру».