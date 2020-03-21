В Киргизии число инфицированных коронавирусом выросло до 12

Количество пациентов с коронавирусом в Киргизии за сутки увеличилось с 6 до 12 человек. Об этом заявил в субботу, 21 марта, замминистра здравоохранения республики Толо Исаков.

"За сутки выявлено шесть новых случаев, в том числе в Сузакском районе и Баткенской области", - сказал он.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области и Ноокатском районе Ошской области, где проживают инфицированные, 18-20 марта был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Власти страны в профилактических целях приостановили импорт продуктов из Китая, запретили проведение массовых мероприятий, закрыли различные заведения, а также точки общепита вместимостью более 50 посадочных мест. В страну запрещен въезд иностранцев, отменено авиационное и железнодорожное сообщение почти по всем международным направлениям. До 8 апреля на карантин закрыты школы, вузы и детские сады.

17 марта Россия отменила железнодорожное сообщение с Киргизией и Таджикистаном из-за коронавируса.