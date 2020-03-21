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Лыжник Большунов рассказал о шутке над норвежцем Клебо

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российский лыжник Александр Большунов рассказал 20 марта изданию «Спорт-Экспресс» о том, как подшутил над норвежцем Йоханнесом Клебо.

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По словам спортсмена, случай произошел во время одного из масс-старта. Лыжники оказались рядом, и Большунов решил поболтать с Клебо.

«Мы бежали 34 км, я предложил ему попить из своей фляги, он тут же предложил мне свой напиток. Понятно, что нельзя пить из чужой бутылки. Но мы ж ради прикола», — рассказал Большунов.

Он отметил, что Клебо, естественно, отказался, но предложить всё равно было можно.

«Заодно показать Йоханнесу, что мне не тяжело на дистанции, еще и пошутить могу», — отметил россиянин.

Он также рассказал, что вообще любит «поприкалываться» с норвежцами. Причем он говорит с ними на русском, а они с ним на норвежском.

Большунов стал первым в современной истории России лыжником, выигравшим Большой хрустальный глобус по итогам общего зачета.

Ранее личный тренер лидера сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова Юрий Бородавко сообщил, что спортсмен спокойно воспринял новость о победе в общем зачете Кубка мира, и рассказал о мотивации россиянина.

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