С аргентинца с коронавирусом потребуют $700 тыс за поездку на пароме

Власти Буэнос-Айреса намерены потребовать компенсацию в размере $700 тыс. с аргентинца, который сел на паром из Уругвая, хотя, предположительно, знал, что заразился коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу, 20 марта, телеканал "Тодо нотисиас".

По версии властей аргентинской столицы, инфицированный Лука Сингерман сел на паром в уругвайском городе Колония. Когда факт его заражения вскрылся, было принято решение поместить всех 423 пассажиров судна, которые ехали вместе с ним, в карантин в отелях Буэнос-Айреса.

Администрация города намерена подать в суд на Сингермана с требованием компенсировать средства, которые были потрачены на изоляцию остальных пассажиров парома. Кроме того, ему грозит до 15 лет тюрьмы за то, что он подверг опасности здоровье других людей.

Отец Сингермана утверждает, что его сын не знал, что болен, когда садился на паром. По его словам, молодой человек узнал о диагнозе, когда уже находился на судне, и сразу сообщил об этом капитану, уточняет ТАСС.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом. К настоящему времени в стране выявлено 158 заболевших, три человека умерли. С 20 по 31 марта в стране действует всеобщий карантин.

18 марта в Перу из-за коронавируса ввели комендантский час.