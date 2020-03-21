Американец едва не умер после преодоления 460 км на электросамокате

Гражданин США решил проверить свои силы, преодолев маршрут в 460 км на электронном самокате почти за сутки. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщило издание Electrek.

Житель города Атланта Эрик Деккер поставил себе цель проехать от Майами до Дейтона-Бич, где в тот момент начинался ежегодный фестиваль мотобайкеров. Для своего эксперимента он выбрал электросамокат EMove Cruiser с запасом хода 80–100 км на одной подзарядке. Осуществить задуманный марафон Эрику помогли друзья на машине, которые взяли с собой три одинаковых средства индивидуальной мобильности и озаботились их подзарядкой.

Стартовал Деккер с максимальной скоростью самоката — 40 км/ч, однако средняя скорость его движения не превысила 20 км/ч. Он преодолевал путь с небольшими остановками на отдых. По окончании пробега выяснилось, что энтузиаст получил серьезные ожоги открытых частей тела. Финишировав, по причине плохого самочувствия он не смог дать никаких комментариев, а позднее не рекомендовал повторять свой поступок по причине его опасности для здоровья.

Предыдущий подобный заезд Деккер провел в 2019 году. Тогда он проехал 360 км по Калифорнии на электрическом скейтборде, чтобы побить неофициальный мировой рекорд на самую длинную дистанцию для данного средства передвижения.

Ранее 12 марта стало известно об американце, который выжил, проведя 23 дня на морозе.