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Проживающих в странах ЕС украинцев отказались выпустить с Украины

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Граждане Украины, имеющие вид на жительство в странах Европейского союза, пожаловались на украинских пограничников, которые отказались выпустить их из страны, ссылаясь на запрет правительства.

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Так, 19 марта более десяти украинцев, среди которых были маленькие дети, не смогли вылететь из международного аэропорта Борисполь к своим семьям в немецкий город Франкфурт-на-Майне. По словам пассажиров, после регистрации на рейс их остановили пограничники, в итоге самолет улетел без них.

В консульстве Германии отметили, что проблема заключается именно в украинской стороне — страны ЕС не запрещали въезд для граждан, имеющих вид на жительство. При этом правительство Украины решением от 14 марта до 3 апреля ограничило пересечение границы.

«Там нет четко прописанного, что гражданам Украины нельзя выезжать. Также в документе ничего не говорится о выезде граждан, постоянно проживающих в других странах», — сообщила резидент Германии Екатерина Стельмах журналистам hromadske.

Собеседница журналистов отметила, что должна была улететь рейсом Ryanair Киев — Берлин 18 марта. Также в Берлин не смогла улететь Тамара Нижник, которая написала об этом в Facebook.

«Сегодня с рейса сняли около 30 людей, которые имели возможность вернуться к себе домой, где их ждут родные, мужья, жены, дети, родители. Когда билетов нет, они стоят очень дорого, ситуация с каждым днем накаляется, и многие рейсы отменяют, данное поведение представителей погранслужбы Украины считаю недопустимым», — написала она.

По словам Нижник, на рейс не пустили около 30 человек.

«В том числе женщин с младенцами (гражданами ЕС), предложив пятимесячному ребенку лететь самостоятельно», — добавила она.

Ранее 20 марта правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны. По последним данным, в стране подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом.

С 18 марта на Украине действует запрет на работу ресторанов, ТЦ, кафе и кинотеатров. Гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний в период карантина в стране.

Также с 18 марта в Киеве перестал работать метрополитен. Городские власти запустили автобусы по маршрутам линий метро. По новым правилам, в автобусах одновременно могут находиться не больше 10 человек, обязанных быть в защитных масках.

Днем ранее по указу президента Украины Владимира Зеленского был введен режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным ВОЗ на 20 марта, всего в мире подтверждено свыше 209 тыс. случаев заболевания, скончались 8778 человек.

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