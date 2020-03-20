Проживающих в странах ЕС украинцев отказались выпустить с Украины

Граждане Украины, имеющие вид на жительство в странах Европейского союза, пожаловались на украинских пограничников, которые отказались выпустить их из страны, ссылаясь на запрет правительства.

Так, 19 марта более десяти украинцев, среди которых были маленькие дети, не смогли вылететь из международного аэропорта Борисполь к своим семьям в немецкий город Франкфурт-на-Майне. По словам пассажиров, после регистрации на рейс их остановили пограничники, в итоге самолет улетел без них.

В консульстве Германии отметили, что проблема заключается именно в украинской стороне — страны ЕС не запрещали въезд для граждан, имеющих вид на жительство. При этом правительство Украины решением от 14 марта до 3 апреля ограничило пересечение границы.

«Там нет четко прописанного, что гражданам Украины нельзя выезжать. Также в документе ничего не говорится о выезде граждан, постоянно проживающих в других странах», — сообщила резидент Германии Екатерина Стельмах журналистам hromadske.

Собеседница журналистов отметила, что должна была улететь рейсом Ryanair Киев — Берлин 18 марта. Также в Берлин не смогла улететь Тамара Нижник, которая написала об этом в Facebook.

«Сегодня с рейса сняли около 30 людей, которые имели возможность вернуться к себе домой, где их ждут родные, мужья, жены, дети, родители. Когда билетов нет, они стоят очень дорого, ситуация с каждым днем накаляется, и многие рейсы отменяют, данное поведение представителей погранслужбы Украины считаю недопустимым», — написала она.

По словам Нижник, на рейс не пустили около 30 человек.

«В том числе женщин с младенцами (гражданами ЕС), предложив пятимесячному ребенку лететь самостоятельно», — добавила она.

Ранее 20 марта правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны. По последним данным, в стране подтверждено 29 случаев заражения коронавирусом.

С 18 марта на Украине действует запрет на работу ресторанов, ТЦ, кафе и кинотеатров. Гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний в период карантина в стране.

Также с 18 марта в Киеве перестал работать метрополитен. Городские власти запустили автобусы по маршрутам линий метро. По новым правилам, в автобусах одновременно могут находиться не больше 10 человек, обязанных быть в защитных масках.

Днем ранее по указу президента Украины Владимира Зеленского был введен режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным ВОЗ на 20 марта, всего в мире подтверждено свыше 209 тыс. случаев заболевания, скончались 8778 человек.