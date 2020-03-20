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В ВОЗ назвали способ предотвращения распространения коронавируса

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Qu
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Общение через социальные сети и физическое дистанцирование являются верными способами предотвращения распространения коронавируса в мире. Об этом в пятницу, 20 марта, на брифинге рассказала глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

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«Технологии сегодня достигли такого уровня, что мы можем поддерживать связь разными способами, не находясь даже в одной комнате. Так что найдите способы оставаться на связи при помощи интернета, социальных сетей. Потому что ваше психическое здоровье также крайне важно», — цитирует представителя организации «РИА Новости».

Она отметила, что медицинским работникам особенно важно соблюдать дополнительные меры защиты во время работы с инфицированными пациентами, ссылаясь на следование, благодаря которому стало известно, что коронавирус способен оставаться в воздухе несколько часов, сообщает New York Post.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, выступая на том же брифинге, заявил, что необходимо соблюдать требования правительств для сохранения вынужденного дистанцирования, пояснив временный характер необходимых мер. Также он высказался о создании «воздушных мостов» для доставки необходимого снаряжения и диагностических тестов для сотрудников здравоохранения по всему миру, передает Reuters.

Тем временем генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус высказал свое беспокойство относительно здоровья молодых людей, которые тоже находятся в группе риска, в том числе по причине ответственности за возможное распространения вируса.

«Даже если вы не заболели, выбор, который вы делаете в отношении того, куда вы идете, может быть различием между жизнью и смертью для кого-то другого», — сказал руководитель ВОЗ.

Ранее 20 марта Всемирная организация здравоохранения дала свой комментарий об оценке профилактических мер России на фоне пандемии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в мире заразились более 210 тыс. человек, скончались более 9 тыс.

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