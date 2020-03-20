ОПЕК пригласила представителя нефтяного регулятора США на заседание

Комиссар Техасской железнодорожной комиссии, регулирующей нефтяную отрасль в американском штате, Райан Ситтон приглашен на заседание Организации стран-экспортеров нефти в июне. Об этом он написал в своем Twitter в пятницу, 20 марта.

По его словам, приглашение было сделано во время телефонного разговора с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, когда стороны обсуждали нефтяной рынок.

«Только что разговаривал по телефону с ОПЕК SG Мох Баркиндо. Отличный разговор о глобальном спросе и предложении. <…> Он был достаточно любезен, чтобы пригласить меня на следующую встречу ОПЕК в июне», — написал Ситтон.

Он отметил, что международная сделка о добыче нефти, по его мнению, должна быть заключена для стабилизации экономики, после спада пандемии заболевания COVID-19.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник газеты The Wall Street Journal, впервые с 1970 года Техас может сократить добычу нефти. Сообщается, что ряд руководителей нефтяных компаний обратились к регулятору с просьбой о помощи из-за падения мировых цен на нефть.

Ранее в пятницу глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что рынок нефти на данный момент находится под влиянием политических, а не экономических факторов. По его словам, нестабильная ситуация на нефтяном рынке обусловлена неравномерной политикой в отношении ее добычи.

Нефтяные цены упали почти в два раза на фоне эпидемии коронавируса и распада сделки ОПЕК+. Россия и страны альянса 6 марта не смогли договориться не только об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, но и об ее продлении. Российская сторона предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.

Эр-Рияд пообещал увеличить добычу нефти на 10–12 млн баррелей в сутки и снизить официальные цены. С 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах — участницах прежнего альянса.

В результате распада соглашения стоимость нефти резко обрушилась. Так в среду, 18 марта, цена на нефть марки Brent опустилась ниже $27 за баррель впервые с сентября 2003 года. WTI же показала падение ниже $21 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года. Курс рубля по отношению к доллару и евро также серьезно сдал позиции на фоне нефтяных колебаний.