Прямой эфир
Сюжет:

ОПЕК пригласила представителя нефтяного регулятора США на заседание

0
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комиссар Техасской железнодорожной комиссии, регулирующей нефтяную отрасль в американском штате, Райан Ситтон приглашен на заседание Организации стран-экспортеров нефти в июне. Об этом он написал в своем Twitter в пятницу, 20 марта.

Королевство кривых зеркал: что происходит в Саудовской Аравии
Борьба за трон резко обострилась на фоне падения мировых цен на нефть

По его словам, приглашение было сделано во время телефонного разговора с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо, когда стороны обсуждали нефтяной рынок.

«Только что разговаривал по телефону с ОПЕК SG Мох Баркиндо. Отличный разговор о глобальном спросе и предложении. <…> Он был достаточно любезен, чтобы пригласить меня на следующую встречу ОПЕК в июне», — написал Ситтон.

Он отметил, что международная сделка о добыче нефти, по его мнению, должна быть заключена для стабилизации экономики, после спада пандемии заболевания COVID-19.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник газеты The Wall Street Journal, впервые с 1970 года Техас может сократить добычу нефти. Сообщается, что ряд руководителей нефтяных компаний обратились к регулятору с просьбой о помощи из-за падения мировых цен на нефть.

Ранее в пятницу глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что рынок нефти на данный момент находится под влиянием политических, а не экономических факторов. По его словам, нестабильная ситуация на нефтяном рынке обусловлена неравномерной политикой в отношении ее добычи.

Нефтяные цены упали почти в два раза на фоне эпидемии коронавируса и распада сделки ОПЕК+. Россия и страны альянса 6 марта не смогли договориться не только об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, но и об ее продлении. Российская сторона предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.

Эр-Рияд пообещал увеличить добычу нефти на 10–12 млн баррелей в сутки и снизить официальные цены. С 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах — участницах прежнего альянса.

В результате распада соглашения стоимость нефти резко обрушилась. Так в среду, 18 марта, цена на нефть марки Brent опустилась ниже $27 за баррель впервые с сентября 2003 года. WTI же показала падение ниже $21 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года. Курс рубля по отношению к доллару и евро также серьезно сдал позиции на фоне нефтяных колебаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Баррель нефти Brent подешевел до $26
В Кремле отказались раскрывать инструкции Путина Новаку по ОПЕК+

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020