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Детские лагеря решили не закрывать в Ленобласти

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал решение не закрывать на период коронавируса детские оздоровительные лагеря.

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«К нам обращались родители: для них в этот период спокойнее, когда ребёнок изолирован и находится на свежем воздухе, где нет большого скопления людей», — пояснил глава региона.

Всех детей перед заездом ждет медосмотр. Родители должны предоставить справку о том, что перед отправкой ребенка в лагерь члены его семьи не болели ОРВИ или гриппом, сообщает телеканал «78». Посещения детей на время смены будут запрещены, здоровье сотрудников также будут проверять.

«Запускаем детей и закрываем периметр», — сказал губернатор Дрозденко.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

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