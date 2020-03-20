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На Украине число случаев коронавируса возросло до 29

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Фото: ТАСС/Zuma
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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины увеличилось до 29. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщили в пресс-службе Минздрава страны.

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«По состоянию на 20.00 (21.00 мск) 20 марта на Украине подтверждено 29 случаев COVID-19. Один новый случай зафиксирован в Ивано-Франковской области, один ― в Харьковской, один ― во Львовской. Сейчас на Украине три летальных исхода от COVID-19», ― говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в официальном Telegram-канале министерства.

Ранее в этот день правительство Украины приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях страны.

С 18 марта на Украине действует запрет на работу ресторанов, ТЦ, кафе и кинотеатров. Гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний в период карантина в стране.

Днем ранее по указу президента Украины Владимира Зеленского был введен режим ЧС в Черновицкой и Житомирской областях.

Глава государства также заявил о том, что не исключает введение режима ЧС и в других регионах из-за распространения коронавируса. Ранее меры по повышению эпидемиологической безопасности были введены в Киевской области.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 270 тыс. человек, вылечились более 90 тыс. пациентов, умерли 11 271 человек.

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