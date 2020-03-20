Подстанцию скорой помощи откроют в подмосковном селе Павловская Слобода

В селе Павловская Слобода в Истринском районе Московской области планируют открыть подстанцию скорой медицинской помощи. Об этом стало известно на встрече местных жителей с замглавой администрации округа Истра Вадимом Гребенщиковым и главврачом Дедовской больницы Эдуардом Лимонджяном.

По его словам, подстанция будет открыла в ближайшем будущем. Местным жителям больше не придется ждать машину «скорой» из поселка Нахабино, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Сейчас медики занимаются подготовкой необходимой документации.

Ранее в марте сообщалось, что в 2020 году в Московской области планируют построить 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».