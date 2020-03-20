Прямой эфир

Подстанцию скорой помощи откроют в подмосковном селе Павловская Слобода

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В селе Павловская Слобода в Истринском районе Московской области планируют открыть подстанцию скорой медицинской помощи. Об этом стало известно на встрече местных жителей с замглавой администрации округа Истра Вадимом Гребенщиковым и главврачом Дедовской больницы Эдуардом Лимонджяном.

По его словам, подстанция будет открыла в ближайшем будущем. Местным жителям больше не придется ждать машину «скорой» из поселка Нахабино, пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Сейчас медики занимаются подготовкой необходимой документации.

Ранее в марте сообщалось, что в 2020 году в Московской области планируют построить 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подмосковные больницы получили новое оборудование на 600 млн рублей
Более 30 модульных станций «скорой» установят в Крыму до конца года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020