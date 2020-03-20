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Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 210 тыс.

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Фото: REUTERS/Ali Hashisho
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Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 210 тыс., более 9 тыс. пациентов скончались. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Его цитирует «РИА Новости».

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«Каждый день COVID-19 достигает новой трагической отметки. ВОЗ сообщили о свыше 210 тыс. заболевших, а свыше 9 тыс. человек скончались», — сказал Гебрейесус.

Ранее 20 марта представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович дала высокую оценку мерам, принимаемым Россией, по тестированию и отслеживанию контактов в целях борьбы с распространением коронавируса. По ее словам, отмена концертов, спортивных соревнований и других крупных мероприятий, где ожидается значительное скопление людей, может помочь замедлить передачу вируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

18 марта глава ВОЗ объявила на пресс-конференции в Женеве о начале первых испытаний вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Она также выразила надежду на то, что мир в конечном итоге одержит победу над инфекцией.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 20 марта заболевание распространилось в 163 странах мира.

В России на данный момент выявлены 253 случая заражения, большинство из них привозные.

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