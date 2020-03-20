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В Казани возбуждено дело после смерти младенца в ванной

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В Казани расследуется уголовное дело по факту гибели 9-месячной девочки. Согласно информации пресс-службы СУ СКР по Татарстану, трагедия произошла в квартире жилого дома по улице Бирюзовой.

Следователи выяснили, что 33-летний мужчина купал дочку в ванной. Затем он отлучился к телефону в другую комнату. Через 10 минут вода стала переливаться через края ванной. Мужчина услышал это и побежал к ребенку. Однако спасти младенца не удалось, пишет Inkazan.ru. Отец полностью признал свою вину.

В феврале сообщалось, что в Липецке следователи получили результаты вскрытия утонувшей в ванной четырехлетней девочки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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