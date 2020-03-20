Директор госучреждения в Хабаровском крае подозревается в растрате

В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали директора госорганизации, подозреваемую в растрате денежных средств образовательного учреждения. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю, было установлено, что 56-летняя женщина воспользовалась своим служебным положением и оформила на работу жителя Советской Гавани. Фактически мужчина в учреждении не работал, а деньги выплачивались ему за хозработы на земельном участке подозреваемой.

Причиненный ущерб составил 270 тыс. рублей. Женщина была задержана сотрудниками группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ванинскому району.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Подозреваемой может грозить наказание в виде лишения свободы до шести лет.

5 марта сообщалось, что суд в Рязанской области вынес решение в отношении бывшей начальницы почтового отделения Ряжского района. Ее признали виновной в присвоении вверенного ей имущества. Следствие установило, что женщина организовала преступную группу для похищения денег. За пару лет она и ее подчиненная похитили в общей сложности более 16 млн рублей.