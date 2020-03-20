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В Нидерландах отложили суд по скифскому золоту из-за SARS-COV-2

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Апелляционный суд Амстердама отложил рассмотрение дела по скифскому золоту из крымских музеев из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил ТАСС в пятницу, 20 марта, директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Дата следующего заседания по делу будет оглашена судом 7 июля 2020 года», — приводит агентство слова гендиректора музея.

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Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года. Всего в столицу Нидерландов было отправлено 190 предметов: два гарнитура украшений из драгоценных металлов, датированных V в. н.э., керамика и скульптура.

После присоединения Крыма к России в результате референдума в 2014 году Москва и Киев потребовали вернуть коллекцию. Кому в итоге достанутся реликвии, решит суд.

В 2016 году судьи на основе конвенции ЮНЕСКО от 1970 года заявили, что артефакты нужно вернуть Украине, а вопрос о принадлежности коллекции следует решать после этого. Крымские музеи подали апелляцию на это решение, поскольку считают, что после попадания в Киев украшения не вернутся в республику.

В июле 2019 года амстердамский суд отложил окончательное решение о том, кому принадлежит коллекция, дав сторонам два месяца на предоставление дополнительной информации о правах собственности. Киев ходатайствовал об отводе судьи из-за якобы его связей с российской стороной. Отмечалось, что итоговое решение могут вынести через шесть-девять месяцев.

До принятия окончательного решения объекты будут хранить в музее Алларда Пирсона (APM) в Амстердаме.

Директор Восточно-крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина сообщила «РИА Новости», что срок для предоставления сторонами дополнительных документов и замечаний истекает 3 марта.

В ноябре постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что апелляционный суд Амстердама может возобновить процесс в конце 2019 — начале 2020 года.

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