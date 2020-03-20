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В России за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом

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За сутки в России выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в девяти регионах. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.

В Москве зарегистрировано 33 новых случая COVID-19, шесть — в Якутии, по четыре человека в Санкт-Петербурге и Самарской области, по два в Кировской и Новосибирской областях. По одному случаю зафиксировано в Московской, Ульяновской и Тюменской областях.

Таким образом число выявленных случаев коронавирусной пневмонии в России достигло 253.

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«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении оперштаба.

Также указывается, что выявленные пациенты в последние дни вернулись из эпидемиологически неблагоприятных стран. Круг лиц, с которыми они общались, выявлен. Люди, вступившие в контакт с зараженными, помещены под медицинское наблюдение. Всего под медицинским контролем в России остаются 27 487 человек.

За последние сутки из больниц были выписаны семь пациентов: четверо в Москве и еще трое в Липецкой области. Всего выздоровевших в России — 12 человек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 19 марта, заявил, что поводов для паники в связи с распространением инфекции нет. Он подчеркнул, что страна имеет существенный опыт в борьбе с эпидемиями и сможет справиться с угрозой.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По состоянию на 20 марта, число заразившихся во всем мире превысило 255 тыс. человек, из них вылечились почти 90 тыс., а умерли 10 448 человек.

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