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Экс-врач «Спартака» дал прогноз на поддержание физической формы футболистов на карантине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Экс-врач футбольного клуба «Спартак» и генеральный директор армянского «Урарту» по медицинской части Михаил Вартапетов в беседе с RT в пятницу, 20 марта, рассказал, как быстро футболисты могут растерять форму из-за вынужденного простоя в условиях карантина из-за пандемии коронавируса.

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По его словам, если футболист бездействует больше четырех дней, это становится проблемой. Несмотря на то что все игроки составили индивидуальный график работы, это не специфические игровые упражнения.

«Тем более речи не идет о тактике, необходимой любому тренеру. После того как возобновится тренировочный процесс, понадобится около двух недель, чтобы привести игроков в порядок. Мы имеем ситуацию выхода из длительного отпуска», — заявил Вартапетов.

19 марта главный тренер российского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на тренировки команды. Спортсмены продолжают тренировочный процесс, приезжают на базу, где нет посторонних людей, а оставшееся время проводят дома.

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