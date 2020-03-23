Спецпроект «Совбез» с Максимом Новоселовым вернется в эфир РЕН ТВ

В пятницу, 27 марта, в эфир РЕН ТВ вернется специальный проект «Совбез», ведущим которого выступит мастер спорта, чемпион Европы по боевому самбо, эксперт по оружию, боец смешанных единоборств Максим Новоселов. В новом документальном проекте он раскроет самые интересные секреты современной военной подготовки.

Ведущий попробует себя в роли второго пилота реактивного самолёта, артиллериста и дайвера, проведет тест драйв вездеходов, испытает разные виды оружия, пройдет полосу препятствий вместе со спецназовцами и даже прокатится на прототипе автомобиля Илона Маска. Новоселов раскроет секреты призывной и контрактной армии и лицом к лицу встретится с военнослужащими Росгвардии.

Зрители увидят, как работают подводные диверсионные силы, какую технику используют арктические войска России, как дрессируют служебных собак российской армии, узнают все секреты физической подготовки наших спецслужб и выяснят, чья армия сильнее — России или НАТО.

«Совбез» с Максимом Новоселовым выйдет в эфир 27 марта с 9:00 на телеканале РЕН ТВ.