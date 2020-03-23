Прямой эфир

Спецпроект «Совбез» с Максимом Новоселовым вернется в эфир РЕН ТВ

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пятницу, 27 марта, в эфир РЕН ТВ вернется специальный проект «Совбез», ведущим которого выступит мастер спорта, чемпион Европы по боевому самбо, эксперт по оружию, боец смешанных единоборств Максим Новоселов. В новом документальном проекте он раскроет самые интересные секреты современной военной подготовки.

Ведущий попробует себя в роли второго пилота реактивного самолёта, артиллериста и дайвера, проведет тест драйв вездеходов, испытает разные виды оружия, пройдет полосу препятствий вместе со спецназовцами и даже прокатится на прототипе автомобиля Илона Маска. Новоселов раскроет секреты призывной и контрактной армии и лицом к лицу встретится с военнослужащими Росгвардии.

Зрители увидят, как работают подводные диверсионные силы, какую технику используют арктические войска России, как дрессируют служебных собак российской армии, узнают все секреты физической подготовки наших спецслужб и выяснят, чья армия сильнее — России или НАТО.

«Совбез» с Максимом Новоселовым выйдет в эфир 27 марта с 9:00 на телеканале РЕН ТВ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РЕН ТВ покажет спецпроект «Совбез» с известным бойцом Максимом Новоселовым
Глава UFC подтвердил проведение боя Нурмагомедова и Фергюсона

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020