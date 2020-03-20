СМИ сообщили о «минировании» 10 пассажирских самолетов в РФ

В России неизвестные «заминировали» семь пассажирских самолетов. Таким образом, в России общее количество сообщений о взрывных устройствах на борту самолетов в пятницу, 20 марта, возросло до 10. Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Сообщается, что в данный момент все самолеты находятся в воздухе.

«В аэропорт Шереметьево (Москва) поступило анонимное сообщение о минировании еще семи самолетов — из Москвы в Мурманск, Архангельск, Оренбург, Уфу, Челябинск, Санкт-Петербург и рейса Новосибирск–Москва», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево, по данным агенства, поступили анонимные сообщения о «минировании» трех российских самолетов, следующих из Владивостока, Уфы и Иркутска в столицу. Позже все они приземлились в пункте назначения.

Накануне в четверг, 19 марта, ТАСС сообщал о поступивших на электронную почту столичного аэропорта Домодедово анонимных сообщениях о взрывчатке на борту самолетов Санкт-Петербург—Москва, Новосибирск–Москва и Москва–Уфа.

В России сообщения о минировании воздушных судов периодически поступают с начала марта. Большинство рейсов связаны с Москвой. Как правило, после экстренных посадок бортов информация об угрозе взрыва не подтверждается.

5 марта в Кремле заявили, что российские спецслужбы пытаются найти авторов ложных сообщений. Об инцидентах с минированиями докладывают лично российскому президенту Владимиру Путину.