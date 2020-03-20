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Здание школы-детсада построят в микрорайоне в Магадане

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В микрорайоне Снежный в Магаданском городском округе к августу планируют построить новую школу-детский сад. Ход строительства обсудили на заседании еженедельного штаба по строительству объектов соцсферы в Магадане.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии Магадана, сейчас идет подготовка к заливке фундамента. Завершить строительные работы планируется к августу этого года, а сдать объект — в ноябре 2021 года.

Объект будет включать в себя школу и детский сад. Общая площадь территории нового образовательного учреждения составит почти 6 тыс. кв. м, включая места для парковки, спортивные и игровые площадки. Площадь самого здания — около 2 тыс. кв. м.

Школу-детсад построят на месте свайного поля, где в 1970-е годы планировали возвести школу на 600 учеников.

Ранее в марте сообщалось, что в Благовещенске (Амурская область) стартовало строительство крупнейшей на Дальнем Востоке школы. Под строительство определен участок в 5,16 га. Площадь школы составит более 33 тыс. кв. м, она рассчитана на 1,5 тыс. учеников.

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