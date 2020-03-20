Подаренную Симферополю кованую карту России отреставрировали

В Симферополе отреставрировали кованую карту России, подаренную городу российскими кузнецами. За 4,5 месяца арт-объект покрылся ржавчиной.

От коррозии карту очистили с помощью сжатого воздуха и песка. После этого лицевую часть покрасили, а обратную сторону загрунтовали, рассказал ИА «Крым-информ» начальник департамента городского хозяйства Якуб Зейтулаев. Власти Симферополя приняли арт-объект «Время Крыма» в муниципальную собственность.

Карту презентовали в центре Симферополя в День народного единства в 2019 году. Она представляет собой большие солнечные часы, собранные из выкованных достопримечательностей разных российских регионов. Размер карты — 10х4 м. Солнечные часы показывают астрономическое время. Над ними трудились около 300 мастеров.