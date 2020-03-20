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Участок улицы Больничной в Южно-Сахалинске закроют на ремонт

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В Южно-Сахалинске запланирован капитальный ремонт участка улицы Больничной. Работы проведут в три этапа, первый из них стартует в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба городской администрации.

Утром в понедельник для транспорта закроют участок дороги от перекрестка с проспектом Мира до поворота к Сахалинской областной больнице протяженностью 250 м. Сквозного проезда здесь не будет до 29 мая, пишет ИА SakhalinMedia.

Второй этап пройдет на отрезке протяженностью 350 м — от поворота на больницу до здания №76. Подрядчик приступит к реконструкции после завершения работ на первом участке Больничной улицы.

Последним будет приведен в порядок участок до улицы Ленина. Полностью завершить работы планируется в конце октября 2020 года.

19 марта сообщалось, что в Южно-Сахалинске построят новые мосты. Три сдадут уже в 2020 году, а один — в начале 2021 года. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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