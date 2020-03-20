Виноделы Ставрополья просят не повышать тарифы на воду

Владельцы виноградников и виноделы Ставропольского края написали письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и в федеральное учреждение «Управление Ставропольмелиоводхоз». Аграрии пожаловались на выросшие в несколько раз тарифы на воду для полива садов и виноградных угодий.

Прежняя цена составляла 280 рублей за 1 тыс. кубометров, передает NewsTracker. Виноградари просят федеральное министерство помочь договориться с поставщиком воды.

Напомним, в семи районах Ставропольского края планируют создать суперинтенсивные сады. Аграриям почти полностью возместят средства на закладку сада.