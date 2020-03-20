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Пять человек эвакуировали при пожаре в многоэтажке в Биробиджане

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В Биробиджане произошел пожар в многоэтажном доме на улице Миллера. Спасатели эвакуировали пять человек, в том числе ребенка.

Как сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, информация о возгорании поступила в ведомство днем 20 марта от жильцов. По их словам, огонь возник в подъезде.

Как выяснилось, загорелся электросчетчик на лестничной клетке второго этажа. Спасатели эвакуировали на безопасное расстояние пять человек, в том числе ребенка, после чего потушили пламя. Пострадавших и погибших в ходе инцидента нет.

На тушение были направлены 10 человек личного состава и три единицы техники. По предварительной информации, причиной возникновения огня стало короткое замыкание.

Ранее 20 марта сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Омске, жертвами которого стали мужчина и женщина. Очаг возгорания был расположен вблизи кровати в квартире.

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