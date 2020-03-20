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Иномарка сбила пожилого мужчину на переходе в Хабаровске

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В Хабаровске иномарка сбила 71-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть по переходу. Пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Как сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по городу, авария произошла 19 марта на улице Калинина. Водитель пикапа Ram 1500 при выезде со двора допустил наезд на пенсионера, который пытался перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда мужчина получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга, множественные переломы свода основания черепа, сдавленный перелом затылочной кости, открытую черепно-мозговую травму.

В отношении водителя с 37-летним стажем составлены протокол по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и определение по ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

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