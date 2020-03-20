15 т поддельного моторного масла нашла полиция

В Санкт-Петербурге сотрудники МВД ликвидировали цеха по производству моторного масла. Полиция изъяла более 15 т продукции. На смазочные материалы клеили логотипы известных торговых марок. К незаконному производству могут быть причастны двое братьев. Один занимает должность генерального директора организации, второй — начальник склада. По предварительным данным, ущерб, причиненный компаниям-правообладателям, превысил 5,5 млн рублей. Производственные помещения находились в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Сочи.