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Стекло упало на автомобиль с послом Финляндии в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Стекло с реконструируемого участка дома упало на автомобиль посла Финляндии на улице Новый Арбат в Москве. Дипломат и его водитель не пострадали. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 17 марта, когда служебная машина BMW проезжала в арку дома.

«Посольским автомобилем управлял 60-летний водитель. Мужчина вез посла Финляндии по рабочим делам. Авто двигалось в направлении Мерзляковского переулка. К счастью, ни водитель, ни сам посол не пострадали»,— рассказал он.

По словам источника, глава диппредставительства не стал дожидаться сотрудников полиции и уехал на другом автомобиле.

Проводится проверка. Правоохранительным органам предстоит выяснить, почему в самом центре столицы строительные работы проводятся без соблюдения необходимых мер безопасности, передает НСН.

18 марта на МКАД в Москве произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате один человек погиб, еще двое пострадали.

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