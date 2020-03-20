Набиуллина дала прогноз по ипотечным ставкам

Потенциал снижения ипотечных ставок ниже уровня 8% до 2024 года сохраняется, давать прогноз на текущий год пока сложно. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора 20 марта.

«Мы рассматриваем потенциал снижения ставок к 7–8% в период до 2024 года, в этот период этот потенциал сохраняется», — сказала она.

Как объяснила глава ЦБ РФ, поведение ставок в 2020 году зависит от развития ситуации.

Ранее в феврале глава Минфина Антон Силуанов допустил снижение процентных ставок по ипотеке с текущих 9% до 8% к концу года.

Такой же прогноз давал и его заместитель Алексей Моисеев, отмечая, что это возможно даже при сохранении текущей ключевой ставки ЦБ. 20 марта регулятор сохранил ключевую ставку на уровне 6% самостоятельно.

На дороговизну ипотеки обратил внимание премьер-министр Михаил Мишустин 13 февраля. Глава правительства призывал опустить ставки ниже 8%. Соответствующие предложения он поручил подготовить первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вице-премьеру Марату Хуснуллину.

В январе Росбанк определил регионы страны с самой доступной ипотекой. В числе лидеров оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.