Цена барреля нефти Brent опустилась ниже $29

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent опустилась ниже $29 за баррель в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Об этом свидетельствуют данные торгов на пятницу, 20 марта.

Как отмечает ТАСС, на 15:24 мск цена фьючерсов на нефть показала снижение до отметки в $28,93 за баррель. Ранее в пятницу цена североморской нефтяной смеси Brent выросла до $29 за баррель, а стоимость нефти WTI повысилась до $27.

Российский рубль на данный момент подешевел по отношению к доллару США и евро. Стоимость американской валюты оказалась на уровне в 79,39 рубля, а евро торговался по 85,15 рубля. Ранее в пятницу, 20 марта, на открытии торгов на Московской бирже российская валюта укрепилась по отношению к доллару на 1,3% и достигла отметки в 78,1 рубля. Евро торговался по 83,87 рубля.

Провал переговоров стран — участниц ОПЕК+ дестабилизировал ситуацию на мировых и российских рынках 6 марта. Резкое падение цен на нефть спровоцировало существенное снижение курса рубля к доллару и евро, а также пошатнуло стоимость акций российских компаний.