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Полиция Серпухова установила личность матери, оставившей двухлетнего ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Сотрудники полиции рассказали подробности о брошенном в квартире в Серпухове ребенке. Выяснилось, что его матерью является 22-летняя уроженка Магадана, которая снимала квартиру со своим сожителем, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой в отношении матери и ее знакомого будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказала Петрова.

По данным РЕН ТВ, двухлетнего мальчика, оставленного одного в арендованной квартире, обнаружил хозяин жилья, который пришел снять показания счетчиков. Ребенок смотрел телевизор, рядом с мальчиком лежала записка с просьбой передать его в полицию или детдом. Полицейские передали малыша сотрудникам органов опеки и врачам. В настоящее время ребенок помещен в медучреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мать ребенка по телефону заявила полицейским, что она находится в больнице в Москве, а за сыном должен был присматривать ее двоюродный брат, вместе с которым она снимала квартиру. В настоящее время истинное местонахождение матери и брата устанавливается.

По информации РЕН ТВ, около года назад молодая мать активно вела страницы в соцсетях, где выкладывала фото сына и писала , что он «главный мужчина» в ее жизни.

26 января в московском аэропорту Шереметьево обнаружили двух брошенных мальчиков пяти и восьми лет. У детей при себе имелись их документы и записка, в которой их отец просил пристроить сыновей в детский дом с обещанием забрать их через некоторое время. Фактически сразу после инцидента мать мальчиков Ольга Пушкарева заявила, что годами терпела издевательства мужа и готова забрать сыновей. Однако прежде детей передали бабушке, которая проживает в Комсомольске-на-Амуре. 14 февраля пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края сообщила, что мальчиков забрала мать. 18 февраля женщина подала иск в суд на отца детей об ограничении родительских прав.

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