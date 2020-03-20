Более 7 км дорог отремонтируют в Шахтах по нацпроекту

В Шахтах Ростовской области приведут в порядок девять дорог протяженностью 7,4 км, сообщили в правительстве региона. Среди них улицы Маяковского, Тбилисская, Квартальная, Подтелкова, переулки Комиссаровский, Иванова, Украинский. Площадь покрытия составляет более 115 тыс. кв. м.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет RostovGazeta. Всего планируется потратить 131 млн рублей. В целом по области в этом году обновят 181 дорогу, основные работы начнутся с апреля.

Напомним, в регионе планируют до 30 октября 2020 года провести ремонт дороги от города Цимлянска до города Суровкино. Из бюджета Ростовской области на эти цели выделят 179,3 млн рублей.