Парк покорителей космоса начали строить в Саратовской области

В Энгельсском районе Саратовской области началось строительство парка покорителей космоса. Он будет расположен на месте приземления Юрия Гагарина. Стройку посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Этот парк должен стать единственным в своем роде мемориально-образовательным комплексом под открытым небом. Концепцию проекта разработало московское ООО «Центр аналитики города». Сдача объекта запланирована на 2027 год.

В рамках первого этапа благоустроят территорию площадью 20 га, высадят 1,7 тыс. деревьев, 5,6 тыс. кустарников, организуют вело-пешеходные маршруты, протяженность которых составит 5,4 км. Здесь же появится причал и разворотная площадка.

По словам Володина, которые приводит ИА «Взгляд-инфо», парк будет включать в себя мемориал. Здесь смогут останавливаться пароходы. Очень важно, чтобы потомки помнили первого космонавта, могли соприкоснуться с прошлым, пережить 108 космических минут, отметил спикер Госдумы. Проект будет не региональным, а федеральным.

Презентация парка покорителей космоса состоялась в ноябре 2019 года. Идея его создания принадлежит Володину. В августе 2019 года он и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова посетили Гагаринское поле и обсудили возможность создания там парка. Куратором проекта является глава Центра исследований экономики культуры и городского развития МГУ Сергей Капков.