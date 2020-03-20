Власти ввели режим ЧС в Днепропетровской области Украины

В Днепропетровской области Украины вводится режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения короронавируса. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 20 марта, сообщении на сайте областной госадминистрации.

«Днепропетровская область ввела чрезвычайную ситуацию, чтобы максимально обезопасить людей от коронавирусной инфекции. Мы усиливаем правоохранительные средства контроля. Будем жестко следить за выполнением карантинных мер, которых жители области должны дисциплинированно придерживаться. Режим чрезвычайной ситуации четко определяет способ координации органов государственной власти», ― цитирует сообщение «РИА Новости».

Режим ЧС необходим для оперативного реагирования «на вызовы в условиях всемирной пандемии», а также чтобы не допустить дальнейшее распространении инфекции и минимизировать ее негативные последствия.

В областной госадминистрации добавили, что комиссия определила эпидемиологическую ситуацию в регионе как «чрезвычайную ситуацию регионального уровня природного характера».

С 18 марта на Украине действует запрет на работу ресторанов, ТЦ, кафе и кинотеатров. Гражданам не разрешается собираться в группы больше 50 человек. Верховная рада отменила проведение пленарных заседаний в период карантина в стране. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о том, что не исключает введение режима ЧС из-за распространения коронавируса. Ранее меры по повышению эпидемиологической безопасности были введены в Киевской области.

По последним данным, на Украине зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом, при этом три человека скончались, а один ― выздоровел.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 20 марта, в мире заболело более 252 тыс. человек, вылечились более 89 тыс. пациентов, умерли 10 405 человек.