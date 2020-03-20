В Москве заменили памятник Жукову

В центре Москвы заменили памятник полководцу Георгию Жукову. Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов пояснил, что скульптуру отправили на плановую реставрацию. В новом образе Маршал отдает честь, а не вытягивает вперед руку.

Монумент был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 в честь празднования 50-летия победы в Великой Отечественной войне.