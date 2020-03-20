Реконструкцию Нижнекамской дамбы завершат к концу следующего года

Из бюджета Татарстана выделили 892 млн рублей на реконструкцию Нижнекамской дамбы. Сейчас она находится в аварийном состоянии. Подрядчик должен обустроить подпорную стенку, откосное крепление, железобетонный брус. Объект должны ввести в эксплуатацию к 31 декабря 2021 года.

В паводковый период в зону возможного подтопления попадают три населенных пункта, в которых проживают около 500 человек, три детских оздоровительных лагеря, сады, огороды и более сотни объектов инженерной инфраструктуры. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Напомним, дамбу в поселке Тукалевский (Еврейская автономная область) построят к началу лета. Сооружение должно защитить от затопления 446 жителей. Разливаясь, река Большая Бира затапливает 5 км дорог, линии электропередачи, школу и магазины.