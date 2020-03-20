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Похолодание до -25 градусов обещают синоптики в Башкирии

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В Башкирии в выходные, 21 и 22 марта, ожидается существенное похолодание. Это связано с поступлением арктической воздушной массы.

В ночь на субботу температура понизится до –15 градусов. Днем будет от –3 до +5 градусов.

В начале следующей недели произойдет дальнейшее понижение температуры. В ночные часы столбики термометров при прояснениях будут опускаться до –25 градусов. В дневные часы обещают до –9 градусов. Такой температурный фон будет ниже нормы на два градуса, пишет ИА «Башинформ».

С усилением антициклона из северо-западных регионов России осадки в Башкирии постепенно прекратятся. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

20 марта синоптики предупредили о резком похолодании в Москве на 10 градусов и небольшом снеге. Его принесет холодная восточная часть антициклона.

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