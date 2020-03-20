В Кремле прокомментировали решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 6%

ЦБ России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% самостоятельно. Такое заявление, в пятницу, 20 марта, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это самостоятельное решение регулятора», — цитирует ТАСС ответ представителя Кремля на вопрос, обсуждал ли российский президент Владимир Путин сохранение ключевой ставки с ЦБ.

О данном решении Центробанка стало известно ранее в пятницу.

Дальнейшие решения об изменении уровня ключевой ставки, как отметили в регуляторе, будут приниматься на основании фактической и ожидаемой динамики инфляции в зависимости от цели и развития экономики. Также для принятия решения в будущем будут учтены внутренние и внешние риски и реакция на них со стороны финансовых рынков.

18 марта участники консенсус-прогноза «Известий» предположили, что ЦБ скорее всего сохранит ключевую ставку на уровне 6%. Подобный прогноз аналитики дали на основании ситуации на мировых рынках и пандемии коронавируса нового типа, так как повышение ставки может ударить по экономике страны в данных условиях.

Однако ряд экспертов, по данным «Газета.ру», утверждал, что ставка все-таки будет повышена Центробанком если российские инвесторы решат вывести капиталы с отечественного рынка акций и гособлигаций из-за панических настроений

Последние изменения ключевой ставки произошли 7 февраля. Тогда ЦБ РФ снизил ее на 25 б.п. — до 6% годовых. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, эффект от такого снижения будет накопительным, его пик произойдет в III–IV квартале 2020 года.

Резкое снижение уровня мировой экономики произошло на фоне пандемии коронавирусной инфекции и провале сделки ОПЕК+. В результате последнего фактора цена на нефть Brent в среду, 18 марта, опустилась ниже $27 за баррель впервые с сентября 2003 года, а нефть WTI показала падение ниже $21 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года.