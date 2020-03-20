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Российские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube

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Фото: Depositphotos
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Пользователи видеосервиса YouTube в России 20 марта пожаловались на неполадки в его работе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

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90% пользователей пожаловались на работу сайта, 5% — на вход в аккаунт и еще 4% — на проигрывание видео. В основном неполадки фиксируются в центральной части России, а также частично затрагивают США и Европу, пишет НСН.

С проблемами, в частности, столкнулись жители Франции, Нидерландов, Италии и Великобритании. Как уточняет агентство городских новостей «Москва», сообщения о сбоях в работе YouTube поступили из ряда российских регионов — Москвы, Калининградской области, Ростова-на-Дону, Воронежа, Сочи, Краснодара, Саратова, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Астрахани, Самары, Перми, Оренбурга, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска, Кемерово, Барнаула, Владивостока и Хабаровска.

Агентство Reuters 20 марта сообщило, что YouTube снизит качество изображения. Вместо HD жители европейских стран будут видеть стандартную картинку. Это связано с тем, что многие сотрудники перешли на удаленную работу из-за коронавируса. Из-за этого увеличилась нагрузка на инфраструктуру связи, уточняет телеканал «360».

Как отмечает «Газета.ру», ранее на такой же шаг пошла стриминговая компания Netflix.

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