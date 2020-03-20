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Фигуры из шин на территории школ потребовали убрать в Брянской области

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Прокуратура Брянской области посчитала недопустимым использование шин в благоустройстве территорий школ и детских садов. Фигуры из покрышек потребовали убрать в Сельцо.

По данным правоохранительных органов, старые шины были обнаружены на восьми территориях учебных учреждений. В прокуратуре уточнили, что покрышки относятся к отходам IV класса опасности. Они могут нанести вред здоровью детей, а также причиняют ущерб окружающей среде. Об этом сообщает газета «Брянские новости».

Прокуратура потребовала, чтобы руководители школ и детских садов устранили выявленные нарушения. Все шины были убраны.

Выговоры получили 12 должностных лиц.

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