«Опора России» поддержала решение Центробанка не повышать ключевую ставку

Совет директоров Центрального банка России принял профессиональное решение, сохранив ключевую ставку на уровне 6%, рассказал «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин 20 марта.

Решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне Центробанк принял ранее 20 марта.

«Мы боялись, что ставка будет увеличена. Чтобы ограничить валютные спекуляции на рынке, когда идет падение национальной валюты, как правило, Центробанки развивающихся стран поднимают ставку», — сказал Калинин.

В качестве примера он привел Центральный банк Казахстана, который 10 марта повысил базовую ставку с 9,25% сразу до 12%.

Однако, по словам Калинина, стабилизировать национальную валюту можно не только повышением ставки, но и другими методами, в частности, валютными интервенциями.

«На торгах ЦБ уже несколько дней после 18 марта наращивает закупки валюты с $70 млн до $100 млн. Сегодня возможно увидим и $130 млн, и $150 млн», — добавил президент «Опоры России».

По его словам, решением сохранить ставку руководство ЦБ дало сигнал в том числе банкам не увеличивать нагрузку на бизнес.

«Во многом сохранятся текущие уровни процентных ставок, причем не только для бизнеса, но и для населения. Это прежде всего ипотека, потребительское кредитование», — заключил эксперт.

В предыдущий раз ключевая ставка менялась 7 февраля. Тогда регулятор снизил ее до 6% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что считает эффект от такого снижения будет накопительным, его пик произойдет в III–IV кварталах 2020 года

Пандемия коронавирусной инфекции, а также провал сделки ОПЕК+ привели к резкому снижению уровня мировой экономики.