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«Опора России» поддержала решение Центробанка не повышать ключевую ставку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Совет директоров Центрального банка России принял профессиональное решение, сохранив ключевую ставку на уровне 6%, рассказал «Известиям» президент «Опоры России» Александр Калинин 20 марта.

Решение оставить ключевую ставку на прежнем уровне Центробанк принял ранее 20 марта.

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«Мы боялись, что ставка будет увеличена. Чтобы ограничить валютные спекуляции на рынке, когда идет падение национальной валюты, как правило, Центробанки развивающихся стран поднимают ставку», — сказал Калинин.

В качестве примера он привел Центральный банк Казахстана, который 10 марта повысил базовую ставку с 9,25% сразу до 12%.

Однако, по словам Калинина, стабилизировать национальную валюту можно не только повышением ставки, но и другими методами, в частности, валютными интервенциями.

«На торгах ЦБ уже несколько дней после 18 марта наращивает закупки валюты с $70 млн до $100 млн. Сегодня возможно увидим и $130 млн, и $150 млн», — добавил президент «Опоры России».

По его словам, решением сохранить ставку руководство ЦБ дало сигнал в том числе банкам не увеличивать нагрузку на бизнес.

«Во многом сохранятся текущие уровни процентных ставок, причем не только для бизнеса, но и для населения. Это прежде всего ипотека, потребительское кредитование», — заключил эксперт.

В предыдущий раз ключевая ставка менялась 7 февраля. Тогда регулятор снизил ее до 6% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что считает эффект от такого снижения будет накопительным, его пик произойдет в III–IV кварталах 2020 года

Пандемия коронавирусной инфекции, а также провал сделки ОПЕК+ привели к резкому снижению уровня мировой экономики.

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