Навигацию маломерных судов закрыли на реке в Самарской области

В 2020 году в Самарской области будет закрыта навигация маломерных судов на реке Сок. Это связано со строительством нового моста.

По данным МЧС, работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Строительство нового мостового перехода через реку Сок будет вестись во время навигационного периода. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на «Волга Ньюс».

На период строительства на реке будет ограничено движение маломерного флота. При этом движение по основному судовому ходу останется открытым.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области перед сезоном навигации был создан первый водный полк патрульно-постовой службы. Подготовку прошли 12 полицейских.



