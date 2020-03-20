В РСПП рассказали о цели нового альянса по борьбе с коронавирусом

Член бюро правления, сопредседатель координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев рассказал «Известиям» о цели альянса по борьбе с коронавирусом, созданного накануне 19 марта.

«Сложный вызов, перед лицом которого мы стоим, требует эффективного и технологичного ответа. Цель созданного сегодня альянса — с помощью опыта и экспертизы РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций. — Ред.), научно-исследовательских и организационно-технических возможностей передовых промышленных и цифровых компаний дать его в максимально сжатые сроки», — подчеркнул он.

Гурьев отметил необходимость не просто выработать инструментарий по противодействию короновирусу, но и «отработать новые формы взаимодействия крупного бизнеса в сфере фундаментальных и прикладных исследований в области медицины и здравоохранения».

19 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд России, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Яндекс» и Mail.ru Group сообщили о создании альянса по борьбе с коронавирусом. Ожидается, что с проектом будут сотрудничать ведущие клиники и сети лабораторий страны.

Вспышка пневмонии COVID-19 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек. В России, по последним данным, зафиксировано 199 случаев заражения.