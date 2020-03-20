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Движение транспорта ограничат в Москве из-за закрытия Некрасовской линии метро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Движение личного транспорта ограничат в нескольких районах Москвы из-за закрытия Некрасовской линии метро. Об этом 20 марта журналистам сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ограничения вводятся с 20 по 24 марта в районах, расположенных в непосредственной близости от закрывшихся станций, — это Новокосино, Некрасовка, Косино-Ухтомский. В указанных районах обеспечат приоритетный проезд для городского транспорта, а также для запущенных компенсационных маршрутов будут обособленные выделенные полосы на ряде участков. В пресс-службе подчеркнули, что выделенные полосы будут действовать только для проезда городского транспорта, проезд такси на них на это время будет запрещен. Для контроля ситуации на дороге будут действовать комплексы фотовидеофиксации.

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В ЦОДД отметили, что будут закрыты несколько съездов, в том числе с улицы Молдогуловой на МКАД и на других участках. На ряде улиц запретят парковку для обеспечения приоритета городского транспорта. В связи с временными изменениями водителей призвали заранее строить свои маршруты. Все изменения доступны на Едином транспортном портале. При отсутствии необходимости посещения указанных районов автомобилистам посоветовали планировать маршруты объезда.

18 марта в департаменте транспорта Москвы сообщили о закрытии четырех станций Некрасовской линии столичной подземки для подключения новых станций. Временно закроются станции «Лухмановская», «Некрасовка», «Улица Дмитриевского» и «Косино», уточняет телеканал «360». Движение поездов по розовой ветке столичной подземки вновь откроется 24 марта в 05:30. Автобусы будут курсировать от станции метро «Выхино» до «Некрасовки» с 05:30 до 02:00. Кроме того, жители микрорайонов Кожухово и Люберецкие Поля смогут воспользоваться автобусами №821, 841 и 872, чтобы доехать до действующих станций метро. Количество транспорта на этих маршрутах увеличат, пишет агентство городских новостей «Москва».

Поскольку у «Косино» остановка не предусмотрена, то пассажиры смогут воспользоваться остановкой у «Лермонтовского проспекта». Запуск движения по новым станциям «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская», «Авиамоторная» и «Лефортово» намечен на конец марта, пишет RT.

10 марта сообщалось, что в 2020 году в Московском метрополитене заменят около 90 км рельсов, 22 тыс. шпал и обновят около 100 тыс. рельсовых скреплений для повышения надежности инфраструктуры метро.

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