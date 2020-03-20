Прямой эфир
Сюжет:

В Кремле отказались раскрывать инструкции Путина Новаку по ОПЕК+

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль не раскрывает детали инструкций, которые президент России Владимир Путин дает министру энергетики Александру Новаку в связи с переговорами с ОПЕК+. Об этом заявил журналистам в пятницу, 20 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Никогда не было, и вот ОПЕК: что стоит за обвалом нефтяного рынка
Падение цен и котировок будет болезненным, но вряд ли продлится долго, считают эксперты

«Мы никогда не раскрываем те инструкции, которые дает Путин Новаку. И не будем делать это и в этот раз», — сказал Песков в ответ на вопрос, поручал ли президент главе Минэнерго начать новые переговоры с ОПЕК+ по поводу ограничения объемов добычи нефти.

С начала марта нефтяные цены упали почти в два раза на фоне вспышки коронавируса и распада сделки ОПЕК+. Россия и страны альянса 6 марта не договорились ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.

Саудиты пообещали увеличить добычу нефти на 10–12 млн баррелей в сутки и снизить официальные цены. С 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах – участницах прежнего альянса.

В результате распада соглашения стоимость нефти резко обрушилась, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт указал на подводные камни низких цен на нефть для США
Новак 12 марта обсудит с нефтяниками ситуацию на рынке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020