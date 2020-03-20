В Кремле отказались раскрывать инструкции Путина Новаку по ОПЕК+

Кремль не раскрывает детали инструкций, которые президент России Владимир Путин дает министру энергетики Александру Новаку в связи с переговорами с ОПЕК+. Об этом заявил журналистам в пятницу, 20 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы никогда не раскрываем те инструкции, которые дает Путин Новаку. И не будем делать это и в этот раз», — сказал Песков в ответ на вопрос, поручал ли президент главе Минэнерго начать новые переговоры с ОПЕК+ по поводу ограничения объемов добычи нефти.

С начала марта нефтяные цены упали почти в два раза на фоне вспышки коронавируса и распада сделки ОПЕК+. Россия и страны альянса 6 марта не договорились ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия — дополнительно сократить добычу.

Саудиты пообещали увеличить добычу нефти на 10–12 млн баррелей в сутки и снизить официальные цены. С 1 апреля снимаются ограничения по добыче в странах – участницах прежнего альянса.

В результате распада соглашения стоимость нефти резко обрушилась, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро.