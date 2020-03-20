Бывший детдом реконструировали под служебное жилье в Амурской области

В Константиновском районе Амурской области реконструировали здание бывшего детского дома в Крестовоздвиженке. Теперь в нем обустроены служебные квартиры для молодых специалистов, сообщили в Заксобрании Приамурья.

В пятницу, 20 марта, состоялось вручение ключей от новых квартир. В служебное жилье переедут учителя и медики, прибывшие в сельскую местность работать, а также работники Крестовоздвиженского свинокомплекса, пишет Амурская Служба Новостей.

Стоимость реконструкции составила почти 19 млн рублей. Средства были выделены из федерального, областного и районного бюджетов.

Жилье создано в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

В декабре сообщалось, что Еврейская автономная область получила средства из федерального бюджета на покупку жилья для 38 педагогов. Такую большую сумму региону выделили в первый раз.