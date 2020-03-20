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Россияне смогут бесплатно перевести до 100 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российские банки с 1 мая смогут бесплатно для граждан осуществлять денежные переводы по номеру телефона на сумму до 100 тыс. рублей. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.

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Переводы свыше 100 тыс. рублей будут облагаться комиссией. Она составит не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей, говорится в сообщении. Эта мера входит в пакет шагов по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса.

В целях обеспечения россиянам возможности спокойно покупать продукт и лекарства без посещения магазинов, а также поддержки онлайн-торговли Банк России прорабатывает вопрос установления предельных комиссий по эквайрингу при осуществлении оплаты картами онлайн-покупок.

Ранее 20 марта ЦБ сообщил, что сохраняет ключевую ставку на уровне 6%. В регуляторе отметили, что в дальнейшим решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

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