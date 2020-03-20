Жителя Тюменской области будут судить за гибель друга на охоте

В Тюменской области будут судить 41-летнего мужчину, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности его товарищу по охоте. Потерпевший получил сквозное ранение.

Инцидент произошел в январе 2020 года в Абатском районе. По данным следствия, обвиняемый выстрелил из охотничьего карабина по движущийся дичи. В этот момент по направлению выстрела находился второй охотник. Он получил сквозное ранение груди, от которого скончался на месте. Об этом сообщает портал «Наш город».

Следователи осмотрели место происшествия и назначили проведение экспертизы.

В октябре в Башкирии охотник ранил священника, приняв его за дикого зверя в лесу. Потерпевший получил ранение в ногу.



