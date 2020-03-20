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Инициативу о запуске электричек в Копейск рассмотрели в Челябинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Для решения проблемы ежедневных поездок в Челябинск 25-27 тыс. жителей Копейска хотят запустить электричку между этими городами. Проект областного министерства дорожного хозяйства и транспорта рассмотрел глава региона Алексей Текслер.

«Мы внесли предложение о запуске электрички между Челябинском и Копейском. С созданием новой станции в Старокамышинске. Эта электричка будет ходить раз в полчаса. И почаще в часы пик», — пояснил мэр Копейска Андрей Фалейчика 1obl.ru. Сроки запуска пока не называют, окончательное решение еще не принято.

Город Копейск с населением 150 тыс. человек расположен на юге Западно-Сибирской равнины, граничит с городом Челябинском в его юго-восточной части. Входит в состав агломерации Большой Челябинск.

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