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Запрет на ловлю щуки вступил в силу в Липецкой области

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В Липецкой области более чем на месяц ограничат ловлю щуки. У рыб начался нерестовый период.

Запрет будет действовать с 20 марта по 25 апреля. На протяжении этого периода на водоемах региона будут проводиться регулярные рейды. В случае выявления добычи щуки штраф за каждую особь составит 2 тыс. рублей. Об этом сообщает LipetskMedia.

Специалисты поясняют, что случайно пойманную щуку необходимо сразу же отпустить, даже если рыба заглотила приманку и были повреждены внутренние органы.

С 15 апреля в Липецкой области введут запрет на ловлю судака. Он продлится до 8 июня.

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