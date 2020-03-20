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Московские власти оказались не в курсе замены памятника Жукову

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Представитель департамента культурного наследия Москвы рассказала «Известиям», что о замене памятника Георгию Жукову у стен Исторического музея ведомству ничего неизвестно, потому что монумент не является объектом культурного наследия.

Ранее, 20 марта, прежний конный памятник маршалу Георгию Жукову снесли и заменили его новым. Неизвестно, кто автор новой композиции и зачем понадобилась замена.

В пресс-службе ЦАО «Известиям» сообщили, что памятник принадлежит городу, а префектура его обслуживает и убирает. Однако в префектуре также оказались не в курсе, кто поменял памятник, и сейчас выясняют это.

Ранее в этот день сообщалось, что дочь маршала Эра Жукова узнала о замене памятника от журналистов «Известий» и сообщила, что очень удивлена.

Новая статуя, как и прежняя, — конная. Однако фигура маршала теперь не держит правую руку опущенной вниз, а отдает воинское приветствие. Конь, который раньше стоял на четырех ногах, в новом варианте шагает — одна его нога поднята.

Памятник Жукову установлен в 1995 году к 50-летию Победы. Его авторами стали скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Оба уже умерли. Клыков скончался в 2006 году, а Григорьев — 21 марта 2019 года.

В октябре 2014 года Общество памяти Жукова предлагало перенести монумент к его музею в Калужской области, а в Москве установить новую скульптурную группу. Комиссия Мосгордумы идею отклонила.

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